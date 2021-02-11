Путин ответил на вопрос о гипотетическом присоединении Донбасса к России

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11 февраля 2021, 21:23 [ «Аргументы Недели» ]

Президент России Владимир Путин, Kremlin Pool / globallookpress.com

Владимир Путин ответил на вопрос о гипотетическом присоединении Донбасса к Российской Федерации.

Президент провел закрытый брифинг, в котором приняли участие главные редакторы отечественных СМИ. В ходе состоявшейся встречи журналист Маргарита Симоньян подняла тему Донбасса, спросив Путина, «не пора ли наступить русскому лету». Как пишет в Telegram коллега Симоньян Дмитрий Смирнов, она имела в виду возможность включения региона в состав РФ.

В процитированном посте Смирнова говорится, что глава государства назвал обозначенный вопрос сложным и важным. По словам Владимира Путина, подобные решения можно принимать только в интересах всех россиян и опираясь на то обстоятельство, что это касается всех граждан страны. Надо смотреть и взвешивать, исходя из данного факта, отметил Путин.

При этом российский лидер пообещал, что РФ не бросит Донбасс, написал Дмитрий Смирнов.

Ранее сегодня сообщалось, что Николай Азаров, бывший украинский премьер, предсказал «окончательное разрушение» страны в случае возобновления полноценной войны в Донбассе.