Новый афтершок землетрясения магнитудой 5,3 балла зафиксирован в Японии

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15 февраля 2021, 15:59 Источник: РИА "Новости"

трещина, pixabay.com

В понедельник, 15 февраля, в японской префектуре Фукусима произошло повторное землетрясение магнитудой 5,3 балла. Согласно последней информации, угрозы возникновения цунами в настоящий момент нет.

Как сообщает Главное метеорологическое агентство Японии, подземные толчки были зафиксированы в 21.26 по местному времени (15.26 по Москве). Очаг землетрясения находился на глубине 50 километров под водой. Отмечается, что небольшие толчки ощущали жители Токио.

Напомним, в минувшую субботу на северо-востоке Японии произошло землетрясение магнитудой 7,3 балла. Накануне днем в регионе префектуры Фукусима был зафиксирован афтершок магнитудой 5,2 балла.