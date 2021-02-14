ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Аргументы Недели В мире 13+

В Японии из-за землетрясения из хранилищ вылилась вода с облученным топливом на АЭС в Фукусиме

, 12:05 Источник: ТАСС

В Японии из-за землетрясения из хранилищ вылилась вода с облученным топливом на АЭС в Фукусиме
Город Токио, фото: pixabay.com

В Японии в результате землетрясения небольшой объем воды вылился из хранилищ отработавшего ядерного топлива на пятом и шестом реакторах АЭС "Фукусима-1" и первом реакторе АЭС "Фукусима-2".

Землетрясение произошло в субботу, 13 февраля, на северо-востоке Японии. Компания-оператор Tokyo Electric Power уточнила, что объем вылившейся радиоактивной воды незначителен и не вызвал серьезного изменения радиационного фона на станциях.
Угрозы безопасности атомных объектов инцидент не представляет.

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга ранее сообщал, что АЭС не пострадали в результате мощного землетрясения.
По обновленной информации, в результате землетрясения пострадали 124 человека, в основном среди пострадавших - жители северо-восточных префектур Фукусима и Мияги.

У них зафиксированы ушибы и травмы от падений. Информации о погибших при природной стихии нет.

ИЧ

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью