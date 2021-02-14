В Японии из-за землетрясения из хранилищ вылилась вода с облученным топливом на АЭС в Фукусиме

В Японии в результате землетрясения небольшой объем воды вылился из хранилищ отработавшего ядерного топлива на пятом и шестом реакторах АЭС "Фукусима-1" и первом реакторе АЭС "Фукусима-2".
Землетрясение произошло в субботу, 13 февраля, на северо-востоке Японии. Компания-оператор Tokyo Electric Power уточнила, что объем вылившейся радиоактивной воды незначителен и не вызвал серьезного изменения радиационного фона на станциях. Угрозы безопасности атомных объектов инцидент не представляет.
Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга ранее сообщал, что АЭС не пострадали в результате мощного землетрясения. По обновленной информации, в результате землетрясения пострадали 124 человека, в основном среди пострадавших - жители северо-восточных префектур Фукусима и Мияги.
У них зафиксированы ушибы и травмы от падений. Информации о погибших при природной стихии нет.
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