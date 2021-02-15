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Handelsblatt: озвучено условие переговоров США и Германии по «Северному потоку - 2»

, 12:39 Источник: Handelsblatt

Handelsblatt: озвучено условие переговоров США и Германии по «Северному потоку - 2»
фото: Северный поток - 2, Nord Stream AG / globallookpress.com

СМИ со ссылкой на заявление министерства экономики ФРГ сообщили, что власти Германии и Соединённых Штатов пока не вели переговоры на тему строительства трубопровода «Северный поток-2».

В источнике говорится, что переговоры между странами начнутся после того, как президент США Джо Байден окончательно сформирует состав администрации.

Однако в Вашингтоне обсуждения российского проекта уже идут. На встрече присутствовали представители госдепа, минфина, министерства энергетики и других ведомств под руководством Совета национальной безопасности провели консультации. Отмечается,  что страны должны обсудить "стратегический пакет" мер, который бы удовлетворил США.

Ранее депутат шведского парламента Бьёрн Сёдер предложил главе МИД Анн Линде предпринять какие-либо действия, чтобы убедить власти ФРГ отказаться от участия в проекте «Северный поток - 2» из-за действий России.

БА

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