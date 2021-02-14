В Греции полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов, выступающих против карантинных мер

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14 февраля 2021, 22:56

слезоточивый газ, фото: соцсети

В Афинах полиция распылила слезоточивый газ на митинге против изоляции, введенной в стране для борьбы с пандемией COVID-19. На площади Конституции собрались около 700 человек.

Одна женщина после применения газа упала на асфальт, ей вызвали скорую.

По последним данным, всего в Греции было выявлено более 172 тысяч случаев коронавируса, сообщает RT.

Власти Греции в субботу, 6 февраля, объявили об ужесточении ограничительных мер в Афинах и Салониках в связи с распространением коронавируса нового типа, а также в некоторых других регионах страны.