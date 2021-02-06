В Греции с 6 февраля ужесточат карантинные меры

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6 февраля 2021, 10:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Афины, pixabay.com

Власти Греции в субботу, 6 февраля, объявили об ужесточении ограничительных мер в Афинах и Салониках в связи с распространением коронавируса нового типа, а также некоторых других регионах страны.

Заместитель министра по делам защиты граждан Никос Хардалиас, отвечающий в правительстве Греции за ликвидацию последствий кризисных ситуаций, отметил, что в центральной области Аттика со столицей Афинами и в Салониках с 6 по 15 февраля сохранится запрет на передвижение людей на улицах или любом виде транспорта с 21:00 до 05:00, в субботу и воскресенье комендантский час будет начинаться с 18:00.

Кроме того, останется в силе запрет на передвижение из префектуры в префектуру.