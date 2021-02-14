Минобороны сообщило, что боевики готовят очередную провокацию в Сирии

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14 февраля 2021, 22:41

Сирия, фото: Stringer/XinHua

На территории сирийской провинции Идлиб были замечены члены организации "Белые Каски", которые прибыли с оборудованием для видеосъемок. Зафиксирована активность боевиков террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам".

Об этом сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирал Вячеслав Сытник. Идет подготовка провокации с целью обвинения сирийских правительственных сил в нанесении ударов по населенным пунктам .

ЦПВС призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.

"Хайат Тахрир аш-Шам" - террористическая группировка, запрещена в РФ.

Ранее было выложено видео бомбового удара ВКС России по подземному туннелю джихадистов в Сирии.