В Белоруссии задержали группу лыжников. Их обвинили в проведении несанкционированной акции

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14 февраля 2021, 18:50

лыжник, фото: pixabay.com

В Белоруссии задержаны девятнадцать человек, участвовавших в лыжном пробеге в деревне Лешно в Молодечненском районе Минской области. Об этом сообщила официальный представитель республиканского МВД Ольга Чемоданова.

Группа людей, якобы катаясь на лыжах, устроила незаконную акцию, используя опозиционную бело-красно-белую символику. У задержанных обнаружили флаги и баннеры, баллончик с красной краской, дымовую шашку, бело-красно-белые зонтики. Все лыжники, среди которых 8 женщин и 11 мужчин, отправлены в районный отдел милиции.

Ранее мы писали, что Лукашенко собирается менять Конституцию, и это вызывает опасения оппозиционеров.