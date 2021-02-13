Лукашенко собирается менять Конституцию, и это вызывает опасения оппозиционеров

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13 февраля 2021, 17:44 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: cоцсети

Вот уже полгода в некогда тихой стране под названием Беларусь идёт ожесточённая борьба между незаконным лидером Александром Лукашенко и народом. Лукашенко на выборах явно проштрафился и приказал сфальсифицировать результаты. Как видится, большая часть проголосовала всё-таки за Тихановскую. Александр Григорьевич же остался в меньшинстве. Но поражение он признавать не захотел, и в буквальном смысле уцепился за власть мёртвой хваткой. С 9 августа в Белоруссии идут постоянные акции протеста. Люди не желают подчиняться узурпатора и с каждым днём пытаются противостоять ему. Лукашенко же ответил весьма суровыми методами - приказал избивать протестующих и разгонять демонстрации силой. В Белоруссии царит хаос уже примерно полгода.

Недавно «президент» РБ организовал так называемое Всебелорусское Народное Собрание, шестое по счёту. Оно собирается как раз для разрешения политического кризиса. Однако люди на улицах Минска и других городов считают, что речь идёт о банальном заседании чиновников. Из выступлений Лукашенко на собрании можно выделить его очередные обвинения в адрес стран Запада, которые якобы пытаются развязать войну, что в России, что в РБ. Однако доказательств этого он так и не приводит. К тому же он до сих пор не признаёт, что на улицах городов ему противостоят не западные агенты, а белорусские граждане. Также было заявлено, что к 2022 году будет подготовлен проект об изменении Конституции страны. Как утверждал Лукашенко, «создавать Новую Конституцию будут аккуратно и очень осторожно».

При этом сами белорусы, в основном поддерживающие оппозицию, очень опасаются, что изменения будут противозаконными и ещё больше укрепят власть режима. По их мнению, Лукашенко метит в пожизненные президента, и может вообще отменить любые демократические свободы. Поэтому сложно сказать, что именно ждёт Белоруссию в ближайшие месяцы. Протестующие явно не собираются останавливаться в своей борьбе. Да и сам Лукашенко – тоже.