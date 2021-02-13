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Лукашенко собирается менять Конституцию, и это вызывает опасения оппозиционеров

, 17:44 , Журналист

Лукашенко собирается менять Конституцию, и это вызывает опасения оппозиционеров
Фото: cоцсети

Вот уже полгода в некогда тихой стране под названием Беларусь идёт ожесточённая борьба между незаконным лидером Александром Лукашенко и народом. Лукашенко на выборах явно проштрафился и приказал сфальсифицировать результаты. Как видится, большая часть проголосовала всё-таки за Тихановскую. Александр Григорьевич же остался в меньшинстве. Но поражение он признавать не захотел, и в буквальном смысле уцепился за власть мёртвой хваткой. С 9 августа в Белоруссии идут постоянные акции протеста. Люди не желают подчиняться узурпатора и с каждым днём пытаются противостоять ему. Лукашенко же ответил весьма суровыми методами - приказал избивать протестующих и разгонять демонстрации силой. В Белоруссии царит хаос уже примерно полгода.

Лукашенко собирается менять Конституцию, и это вызывает опасения оппозиционеров

Недавно «президент» РБ организовал так называемое Всебелорусское Народное Собрание, шестое по счёту. Оно собирается как раз для разрешения политического кризиса. Однако люди на улицах Минска и других городов считают, что речь идёт о банальном заседании чиновников. Из выступлений Лукашенко на собрании можно выделить его очередные обвинения в адрес стран Запада, которые якобы пытаются развязать войну, что в России, что в РБ. Однако доказательств этого он так и не приводит. К тому же он до сих пор не признаёт, что на улицах городов ему противостоят не западные агенты, а белорусские граждане. Также было заявлено, что к 2022 году будет подготовлен проект об изменении Конституции страны. Как утверждал Лукашенко, «создавать Новую Конституцию будут аккуратно и очень осторожно».

Лукашенко собирается менять Конституцию, и это вызывает опасения оппозиционеров

При этом сами белорусы, в основном поддерживающие оппозицию, очень опасаются, что изменения будут противозаконными и ещё больше укрепят власть режима. По их мнению, Лукашенко метит в пожизненные президента, и может вообще отменить любые демократические свободы. Поэтому сложно сказать, что именно ждёт Белоруссию в ближайшие месяцы. Протестующие явно не собираются останавливаться в своей борьбе. Да и сам Лукашенко – тоже.

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