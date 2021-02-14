Социолог Лидия Ткаченко объяснила причины сокращения населения Украины
14 февраля 2021, 15:34
Основные причины быстрого сокращения населения Украины - низкая продолжительность жизни и высокая смертность, сообзщила ведущий научный сотрудник Института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи Лидия Ткаченко.
По мнению эксперта, проблема продолжительности жизни на Украине актуальна еще с советских времен. «Много людей умирает даже в работоспособном возрасте, особенно мужчины», — сказала она в эфире телеканала «Украина 24». Ткаченко также добавила, что рождаемость также влияет на демографическую ситуацию в стране. На Украине рождаемость является одной из самых низких в Европе.
Напомним, специалисты Госстата Украины зафиксировали снижения числа жителей на 300 тысяч человек за 2020 год. На 1 декабря специалисты насчитали 41 млн 630 тысяч жителей на территории страны.
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