Россия расширила санкции в отношении Украины

Аргументы Недели → Политика 13+

12 февраля 2021, 23:03

флаг Украины, фото: pixabay.com

Правительство России дополнило список украинских компаний, в отношении которых введены ответные экономические меры. Текста постановления опубликован на официальном портале правовой информации.

Под ограничения попали еще девять компаний: ООО "Донмар", ООО "Краншип", ООО "Максима Металл Сервис", ПАО "Полтавский агроагрегатный завод", ООО "Солар Стальконструкция", ООО "Трансшип" и ее дочерние предприятия "Трансшип Балк" и "Трансшип-сервис", а также компания Kirgan Holding S.A.

Число попавших под санкции компаний выросло с 68 до 84.

Ранее глава МИД Украины заявил, что на закрытие трех телеканалов «прилетит ответ» от России.