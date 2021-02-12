Россия расширила санкции в отношении Украины

Правительство России дополнило список украинских компаний, в отношении которых введены ответные экономические меры. Текста постановления опубликован на официальном портале правовой информации.
Под ограничения попали еще девять компаний: ООО "Донмар", ООО "Краншип", ООО "Максима Металл Сервис", ПАО "Полтавский агроагрегатный завод", ООО "Солар Стальконструкция", ООО "Трансшип" и ее дочерние предприятия "Трансшип Балк" и "Трансшип-сервис", а также компания Kirgan Holding S.A.
Число попавших под санкции компаний выросло с 68 до 84.
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