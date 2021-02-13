Украинский генерал Сергей Кривонос заявил об ослаблении вооруженных сил Украины из-за увольнения 70 тысяч солдат

Армия Украины ослабела из-за увольнения 70 тысяч опытных военнослужащих из вооруженных сил страны. Украинский генерал Сергей Кривонос в эфире канала «Апостроф» заявил, что офицеры и солдаты с боевым опытом уволились за последние годы из-за возникшей нестабильности на фронте.
По словам генерала, военные не знают, что им делать дальше. Сергей Кривонос подчеркнул, что выдаваемые за службу денежные вознаграждения сами солдаты называют «иудскими». Генерал призвал власти Украины прекратить заниматься самообманом и «врать людям о том, что в стране все прекрасно», - передает URA.RU.
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