В Венгрии началось использование российской вакцины «Спутник V»

В субботу, 13 февраля, стало известно, что Венгрия приступила к применению российской вакцины против коронавируса нового типа "Спутник V". Соответствующую информацию предоставили сегодня журналисты.
Отметим, что ранее власти Венгрии позволили применять в стране вакцины AstraZeneca и "Спутник V". Глава венгерского МИД Петер Сийярто позже сообщил, что Будапешт и Москва заключили договор на поставку российского препарата против коронавирусной инфекции.
В конце января Национальный институт фармакологии и питания Венгрии одобрил для использования вакцину, которую создала китайская компания Sinopharm. Кроме того, в стране применяются препараты Pfizer и Moderna, разрешенные на уровне Евросоюза.
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