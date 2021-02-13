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ДТП с участием 20 машин случилось из-за непогоды на севере Италии

, 15:40 Источник: Corriere della Sera

ДТП с участием 20 машин случилось из-за непогоды на севере Италии
машина полиции в Италии, Nick Zonna/Keystone Press Agency

В долине Валь-ди-Суза неподалеку от Турина на северо-западе Италии случилось дорожно-транспортное происшествие с участием более 20 автомобилей. Авария произошла из-за обледенения дорожного покрытия.

Отрезок автострады, где случилось ДТП, временно перекрыт. На место происшествия прибыли врачи, сотрудники полиции и спасатели. Известно о гибели одного человека в результате аварии, а также о нескольких пострадавших. Их точное количество уточняется.

Отметим, что в центральной части Италии и некоторых южных районах страны ранее прошли обильные снегопады.

ЕТ

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