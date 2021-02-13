В ДТП под Краснодаром попали 17 автомобилей и автобус

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13 февраля 2021, 12:15 Источник: Интерфакс

ДТП в Краснодарским крае. Скриншот видео инстаграм ЧП и ДТП в Краснодарском крае

В субботу утром в Краснодарском крае столкнулись 17 автомобилей и автобус. Сообщается об одном пострадавшем.

По данным ГИБДД, инцидент случился в районе станицы Северская на федеральной трассе А-146. Здесь столкнулись 17 автомобилей - четыре грузовика, 12 легковых машин и один рейсовый автобус.

В МВД сообщили, что с места происшествия с травмами госпитализирован один человек - водитель легкового автомобиля.

Причиной ДТП, по предварительным данным, стали несоблюдение водителями правил управления в сложных метеоусловиях. В ночь на субботу на Кубани резко похолодало и выпал снег.

Ранее сообщалось, что пилот «Формулы-1» Фернандо Алонсо попал в ДТП на велосипеде.