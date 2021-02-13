Пилот «Формулы-1» Фернандо Алонсо попал в ДТП на велосипеде
13 февраля 2021, 08:01
Двукратный чемпион «Формулы-1» Фернандо Алонсо стал участником ДТП в Швейцарии.
Инцидент произошёл недалеко от швейцарского города Лугано, где проживает пилот. Алонсо проводил велотренировку, во время которой был сбит автомобилем. За рулем находилась 42-летняя местная жительница, которая поворачивала на парковку торгового центра и в этот момент столкнулась с гонщиком, ехавшим навстречу вдоль припаркованных машин, сообщает RT.
Испанца доставили в госпиталь в Берне, где у него был диагностирован перелом верхней челюсти. Гонщик сообщил, что чувствует себя хорошо, а в команде выразили надежду, что он успеет восстановиться до предсезонных тестов в Бахрейне.
Ранее гонщик «Формулы-1» Ромен Грожан возмутился «голливудским» освещением аварии.
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