Гонщик Формулы-1 возмутился «голливудским» освещением аварии

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30 ноября 2020, 12:29 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

авария на Формуле-1 на фото globallookpress.com/ HOCH ZWEI via www.imago-images.d

Пилот Ромен Грожан сумел выжить после аварии на Формуле-1. Это произошло на гран-при Бахрейна. Организаторы гонок показали происшествие со всех ракурсов. Это возмутило пилота команды Renault Даниэля Риккардо. Он сравнил показанные кадры с голливудскими съемками.

Ромену Грожану повезло. Он выжил после аварии. Его автомобиль протаранил металлические барьеры, раскололся надвое и загорелся. Режиссеры трансляции гонки показали этот эпизод во всех ракурсах, а потом еще несколько раз повторили. Эти повторы и возмутили Даниэля Риккардо.

«Я испытываю отвращение и разочарование к Формуле-1 за то, что она показала или выбрала способ показать ее так, как они это сделали, и транслировала повторы за повторами пожара. А его машина раскололась пополам», — заявил пилот команды Renault, комментируя трансляцию: «А потом, как будто этого недостаточно, они идут к нему на борт. Показывать это так, будто это что-то из Голливуда, это не круто. Ну сделайте это завтра, а не сегодня. Зачем нам это видеть? Через час мы снова соревнуемся. Его семья должна продолжать следить за этим. Все наши семьи должны продолжать следить за этим ... Это действительно несправедливо. Это не развлечение».

Режиссерская команда авторов трансляции гонки немного переборщила. Кадры аварий, действительно, привлекают внимание зрителей. А гонки Формулы-1 уже не так популярны, как раньше.

С другой стороны, гонки были остановлены из-за аварии. Пауза была длиной в 80 минут. Для восстановления соревнований пришлось менять металлический барьер. Режиссерам нужно было что-то показывать. Они и показывали аварию.