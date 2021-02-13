Американское издание Diplomat: ВМФ России представляет реальную угрозу США и их союзникам

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13 февраля 2021, 14:49 Источник: The Diplomat

АПЛ Северного флота "Северодвинск" (проект "Ясень"), mil.ru

Американское издание The Diplomat заявило, что современные возможности ВМФ России демонстрируют высокое развитие общего военного потенциала страны и должны вызывать беспокойство со стороны НАТО.

Журналисты отметили, что Россия имеет весьма сильные морские традиции и уточнили, что в структуре ВМФ страны подводные лодки играют важную роль, причем как в ядерном сдерживании, так и в демонстрации силы. В материале уточняется, что военный потенциал РФ за минувшие 30 лет значительно увеличился после проведенных в области модернизации и финансирования реформ, а также в результате перехода к высокотехнологичным вооружениям.

Автор текста уточнил, что "возрождение" российских субмарин представляет "серьезные проблемы для США и союзных держав".