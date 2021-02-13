Количество случаев заражения COVID-19 в Белоруссии превысило 267 тысяч

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13 февраля 2021, 14:38 Источник: БелТа

пробирки, pixabay.com

За минувшие сутки количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией на территории Белоруссии увеличилось на 1 745 и достигло в общей сложности с начала пандемии 267 029.

Соответствующую информацию предоставили в субботу, 13 февраля, в Минздраве республики.

В общей сложности в Белоруссии от коронавируса с начала эпидемии скончались 1 840 пациентов, выздоровели и выписались из больниц почти 256 тысяч человек.

Напомним, ранее белорусский президент Александр Лукашенко назвал пандемию COVID-19 наказанием за то, что человечество "по-хамски относится к природе".