Мелания Трамп создала организацию и назвала ее своим именем

Супруга 45-го президента США Дональда Трампа Мелания сообщила об открытии своей организации, которая называется «Офис Мелании Трамп».
Сама Мелания Трамп никаких уточнений о деятельности организации на странице в Твиттер не привела, однако известно, что еще в январе источники супруга экс-президента намеревалась открыть офис в Палм-Бич, чтобы поддерживать свою инициативу «Будь лучшим».
В рамках этой программы она пропагандировала здоровый образ жизни среди детей и подростков.
Ранее Мелания Трамп призналась, что для нее стало «величайшей честью» быть первой леди.
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