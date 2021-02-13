Мелания Трамп создала организацию и назвала ее своим именем

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13 февраля 2021, 12:33 Источник: eadaily.com

Мелания Трамп. Фото: Michael Reynolds/Consolidated News Photos

Супруга 45-го президента США Дональда Трампа Мелания сообщила об открытии своей организации, которая называется «Офис Мелании Трамп».

Сама Мелания Трамп никаких уточнений о деятельности организации на странице в Твиттер не привела, однако известно, что еще в январе источники супруга экс-президента намеревалась открыть офис в Палм-Бич, чтобы поддерживать свою инициативу «Будь лучшим».

В рамках этой программы она пропагандировала здоровый образ жизни среди детей и подростков.

Ранее Мелания Трамп призналась, что для нее стало «величайшей честью» быть первой леди.