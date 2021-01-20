Мелания Трамп призналась, что для нее стало «величайшей честью» быть первой леди

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20 января 2021, 17:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Мелания Трамп, Stefani Reynolds - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency

Супруга 45-го президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа Мелания заявила в рамках выступления в среду, 20 января, что для нее стало "величайшей честью" быть первой леди "прекрасной страны".



Со сцены на базе Эндрюс в Мэриленде перед тем, как направиться во Флориду, Мелания Трамп пообещала сторонникам помнить о них. "Да благословит Бог эту прекрасную страну", – подчеркнула супруга Дональда Трампа.

Ранее сегодня 45-й президент США, покидающий пост, пообещал вернуться "в том или ином виде". Дональд и Мелания Трамп нарушили давнюю традицию и уехали из Белого дома за несколько часов до инаугурации Джозефа Байдена. Семейная пара не будет присутствовать на церемонии.