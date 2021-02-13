Число заражений коронавирусом в мире превысило 108 миллионов

Число выявленных заражений коронавирусной инфекцией в мире с начала пандемии на утро субботы составило 108 млн 186 991 случай.
По данным американского университета Джонса Хопкинса, лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются США, где выявлено 27,49 млн инфицированных COVID-10. Кроме того, в стране зафиксировано 480 767 летальных исходов.
Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 с начала пандемии составило 10,89 млн, число скончавшихся - 155 550, поправились около 11 млн человек. Третья позиция по числу инфицированных в мире у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрировано 9,76 млн заболевших, умерли 237 489 человек.
Ранее сообщалось, что американский эксперт прогнозирует очередной подъем заболеваемости коронавирусом в РФ.
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