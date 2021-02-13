Более половины американцев считают, что Трампу надо уходить из политики

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13 февраля 2021, 09:31 Источник: eadaily.com

Дональд Трамп. Фото: сайт Кремля

Бывшему президенту США Дональду Трампу следовало бы прекратить участие в политической жизни страны. Так считает большинство участников опроса общественного мнения, проведенного телеканалом CNBC.

54% респондентов высказались за то, чтобы Трамп «полностью отошел от политики». Причем, такое решение экс-президента одобрили бы 81% опрошенных из числа демократов, 26% республиканцев, а также 47% участников исследования, не поддерживающих ни одну из этих партий.

При этом 48% опрошенных сторонников Республиканской партии хотели бы, чтобы Трамп «оставался ее главой».

Ранее сообщалось, что демократы хотят полностью изгнать Трампа из политики.