Зеленский в соцсети поздравил жителей Китая с Новым годом и сопроводил пост снимком столицы Непала

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил жителей КНР с Китайским Новым годом, опубликовав пост на своей страничке в социальной сети и сопроводив публикацию снимком столицы Непала Катманду.
"От всех украинцев и от себя лично поздравляю лидера Китая достопочтенного Си Цзиньпина и дружественный народ Китая с Праздником весны", – написал Владимир Зеленский на своей страничке в Twitter и добавил в пост изображение площади Дурбар, которая расположена в Непале.
Через некоторое время ошибку заметили пользователи соцсетей, после чего публикация была удалена. Затем на страничке украинского лидера появился тот же пост, но без фотографии.
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