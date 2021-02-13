Зеленский в соцсети поздравил жителей Китая с Новым годом и сопроводил пост снимком столицы Непала

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13 февраля 2021, 09:18 Источник: РИА "Новости"

президент Украины Владимир Зеленский, Markiian Lyseiko/Keystone Press Agency

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил жителей КНР с Китайским Новым годом, опубликовав пост на своей страничке в социальной сети и сопроводив публикацию снимком столицы Непала Катманду.

"От всех украинцев и от себя лично поздравляю лидера Китая достопочтенного Си Цзиньпина и дружественный народ Китая с Праздником весны", – написал Владимир Зеленский на своей страничке в Twitter и добавил в пост изображение площади Дурбар, которая расположена в Непале.

Через некоторое время ошибку заметили пользователи соцсетей, после чего публикация была удалена. Затем на страничке украинского лидера появился тот же пост, но без фотографии.