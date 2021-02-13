США оценят возможность санкций против РФ при попытках достроить «Северный поток - 2»

США не исключают новых мер против России за «нарушения прав человека». Об этом заявил представитель Госдепа Нед Прайс.
По его словам, позиция по «Северному потоку – 2» «очень ясна и не претерпевала изменений».
«Президент Байден ясно говорил, что „Северный поток - 2“ – плохая сделка, потому что разделяет Европу, подвергает Украину и Центральную Европу российским манипуляциям, а также противоречит заявленным целям Европы в области энергобезопасности», -– заявил Прайс.
Кроме этого, США «активно говорят об ужасном послужном списке России в сфере прав человека», добавил представитель Госдепа.
Ранее сообщалось, что Россия расширила санкции в отношении Украины.
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