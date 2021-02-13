Более 100 французских СМИ получат от Google 76 миллионов долларов

Google в течение трех лет направит 121 французскому СМИ 76 млн долларов.
Американская корпорация будет платить ежегодно по 22 млн долларов в качестве компенсации за размещение публикаций этих СМИ. В Google отказались комментировать ситуацию. Известно, что корпорация и СМИ достигли договоренности, но более конкретные детали сделки не разглашаются.
Спор между американским IT-гигантом и СМИ проходил в рамках рамочного соглашения об авторских правах. Во Франции действует закон о создании «смежного права в интересах информагентств и редакторов СМИ». По этому документу агрегаторы, соцсети и другие интернет-ресурсы должны платить СМИ вознаграждения за использование и публикации их материалов.
Ранее сообщалось, что в Австралии Google может отключить поиск в интернете.
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