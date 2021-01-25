В Австралии Google может отключить поиск в интернете

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25 января 2021, 10:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: t.me

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

В Австралии Google пригрозил отключить интернет-поиск в связи с новой законодательной инициативой местных властей. Они предложили обязать платить гигакорпорацию за каждую ссылку на информацию СМИ, которая попадает в поисковую систему.

Естественно, власти предложили это в благих целях - индустрия медиа на «зелёном континенте» в последние годы почти полностью разрушена, многие австралийские СМИ обанкротились, остальные влачат жалкое существование ниже уровня рентабельности.

Все началось с того, что несколько лет назад правительство Австралии ввело жёсткие законы, регулирующие деятельность СМИ при освещении деятельности властей, и это привело к значительному уменьшению аудитории медиа - читатели и профучастники рынка восприняли это как цензуру.

А тотальное проникновение интернета привело к тому, что пользователи уже не хотят платить за любой медиаконтент в принципе, поэтому идея обязать Google и Facebook платить за поисковую выдачу контента на своих платформах показалась австралийским властям выходом из ситуации.

Однако и Google, и Facebook категорически отказались принимать новые правила игры австралийского правительства. «У нас не будет другого выбора, кроме как прекратить доступ к Google Search в Австралии», - заявила управляющий директор Google Australia Мэл Сильва.

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