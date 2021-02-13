В Аргентину доставили еще 400 тысяч доз вакцины «Спутник V»

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13 февраля 2021, 07:02 Источник: Интерфакс

Вакцина «Спутник V». Фото: сайт Минпромторга РФ

В международном аэропорту Буэнос-Айреса приземлился самолет аргентинской авиакомпании с 400 тыс. доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

Как выяснилось, из-за сложных погодных условий в Москве самолет с десятью членами экипажа вылетел из столицы РФ на шесть часов позже, чем было запланировано. Отмечается, что этот перелет был беспосадочным и является одним из самых длинных в истории аргентинской авиакомпании.

Это уже четвертая поставка российской вакцины в Аргентину.

Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал, когда сделает прививку от коронавируса.