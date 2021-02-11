Путин рассказал, когда сделает прививку от коронавируса

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11 февраля 2021, 17:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Коммерсантъ

Фото: Владимир Путин, kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с главными редакторами российских СМИ рассказал, когда вакцинируется против новой коронавирусной инфекции. По словам главы государства, у него есть специальный прививочный план.

Путин отметил, что в его прививочном плане есть прививки от гриппа и пневмококка, поэтому о сроках вакцинации против коронавируса он также посоветуется со своими врачами. Однако президент не исключает, что сделает прививку препаратом «Спутник V» в конце лета - начале осени, когда у него начнется «активное время» с большим количеством поездок.

Российский лидер добавил, что не хочет «обезьянничать», поэтому не будет делать укол специально перед камерами.