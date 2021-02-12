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Каталонские власти призывают ЕС разрешить применять российскую вакцину «Спутник V»

, 22:48 Источник: РИА Новости

Каталонские власти призывают ЕС разрешить применять российскую вакцину «Спутник V»
Вакцина «Спутник V». Фото: сайт Минздрава РФ

Власти Каталонии считают необходимым расширить список применяемых вакцин в ЕС, в том числе за счет «Спутник V».

В автономном сообществе считают, что это позволить ускорить темпы вакцинации.

Каталонское правительство просит ЕС, чтобы на рынке были как можно раньше представлены все вакцины, включая «Спутник V», а не только три вакцины, одобренные Европейским агентством по лекарственным средствам, - Pfizer, Moderna и AstraZeneca.

Ранее сообщалось, что власти Каталонии приняли решение о переносе парламентских выборов.

ДВа

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