Каталонские власти призывают ЕС разрешить применять российскую вакцину «Спутник V»

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12 февраля 2021, 22:48 Источник: РИА Новости

Вакцина «Спутник V». Фото: сайт Минздрава РФ

Власти Каталонии считают необходимым расширить список применяемых вакцин в ЕС, в том числе за счет «Спутник V».

В автономном сообществе считают, что это позволить ускорить темпы вакцинации.

Каталонское правительство просит ЕС, чтобы на рынке были как можно раньше представлены все вакцины, включая «Спутник V», а не только три вакцины, одобренные Европейским агентством по лекарственным средствам, - Pfizer, Moderna и AstraZeneca.

Ранее сообщалось, что власти Каталонии приняли решение о переносе парламентских выборов.