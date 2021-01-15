Власти Каталонии приняли решение о переносе парламентских выборов
15 января 2021, 22:04[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Власти Каталонии приняли решение перенести парламентские выборы в регионе с 14 февраля на 30 мая. Это связано с неблагоприятной эпидситуацией по коронавирусу.
По словам исполняющего обязанности главы правительства региона Пере Арагонеса, «этот шаг также направлен на то, чтобы минимизировать эпидемиологический риск и гарантировать, что избирательный процесс может быть проведен с высокими требованиями демократического качества».
С начала пандемии в Испании было выявлено более 2,2 млн случаев заражения коронавирусом, из них 426 тысяч - в Каталонии.
Ранее сообщалось, что число жертв коронавируса на планете превысило 2 миллиона человек.
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