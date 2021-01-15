Число жертв коронавируса на планете превысило 2 миллиона человек

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15 января 2021, 21:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Число жертв коронавируса в мире превысило два миллиона. Такие данные приводит университет Джонса Хопкинса, который суммирует статистику федеральных и местных властей, а также информацию СМИ и других открытых источников.

По данным университета, число скончавшихся от коронавируса в мире достигло 2 000 905. Общее число инфицированных в мире составляет 93 418 283.

Ранее сообщалось, что массовая вакцинация от коронавирусной инфекции в России начнется в 18 января.