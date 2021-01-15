Массовая вакцинация в России начнется в ближайший понедельник

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15 января 2021, 19:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Вакцина «Спутник V». Фото: сайт Минздрава РФ

Массовая вакцинация россиян от коронавируса начнется 18 января. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Она также отметила, что ожидает включения в программу препарата, разработанного центром Чумакова.

Ранее о необходимости начать массовую вакцинацию заявил президент России Владимир Путин. Первый этап масштабной вакцинации в стране стартовал 15 декабря 2020 года, а в Москве - 5 декабря.

Ранее глава Роспотребнадзора заявила, что за год можно привить от коронавируса более половины населения России.