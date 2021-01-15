Попова считает, что за год можно привить от коронавируса более половины населения России

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15 января 2021, 19:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Анна Попова. Фото: сайт правительства РФ

Глава Роспотребнадзора Анна Попова завила, что за год можно привить от коронавируса 60% населения России.

По ее словам, вакцинация от коронавируса в России должна быть организована так, чтобы к осени был сформирован коллективный иммунитет.

«Конечно же, очень хочется привить всех и не иметь проблем. И я абсолютного согласна с коллегами, которые говорят о том, что в сегодняшнем дне иммунизация должна быть массовой», - сказала Попова.

Ранее сообщалось, что пункт вакцинации может появиться на Красной площади.