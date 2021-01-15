Пункт вакцинации может появиться на Красной площади

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15 января 2021, 13:20 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

ГУМ поддерживает инициативу об открытии мобильных пунктов вакцинации от коронавируса и готов разместить их в здании. Соответствующее открытое письмо главы группы компаний Bosco Михаила Куснировича размещено на сайте торгового центра.

«Узнал о предложении уважаемого худрука «Геликон-оперы» Дмитрия Бертмана открыть прямо в театре пункт вакцинации от коронавируса. Это именно тот случай, когда искренне хочется сказать «браво». Осознанно и решительно готов поддержать эту инициативу», - говорится в письме.

По словам Михаила Куснировича, несмотря на падение трафика, ежедневно ГУМ посещают более 30 тыс. человек.

«И думаю, что очень здорово, что у них появится возможность прямо на Красной площади пройти вакцинацию с соблюдением всех необходимых требований медицинского характера и Роспотребнадзора. Тем самым мы очень поможем нашим замечательным московским врачам и медработникам. <...> Прошу считать эту публикацию официальным предложением департаменту здравоохранения Москвы», - заключил Михаил Куснирович.

Ранее на этой неделе столичный театр «Геликон-опера» вслед за петербургским Михайловским театром выступил за то, чтобы разместить в стенах учреждения мобильный пункт вакцинации от коронавирусной инфекции. О своей поддержке данной идеи также заявляли руководители других столичных театров, в частности театра имени Пушкина, и театра Олега Табакова.