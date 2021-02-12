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В Нигерии девять человек погибли в столкновении автобуса с грузовиком

, 21:49 Источник: ТАСС

В Нигерии девять человек погибли в столкновении автобуса с грузовиком
Фото: pixabay.com

Девять человек погибли на юго-востоке Нигерии при столкновении автобуса и грузовика.

Сообщается, что авария произошла на шоссе Калабар-Иту в районе города Окуриканг. На месте столкновения погибли девять человек, еще трое находятся в критическом состоянии из-за полученных травм.

В подразделении федеральной службы безопасности дорожного движения штата Кросс Ривер также уточнили, что полиция ведет расследование обстоятельств и причин ДТП. Причины автокатастрофы не сообщаются.

Ранее сообщалось, что в Гане в столкновении двух автобусов погибли не менее 17 человек

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