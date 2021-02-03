В Гане в столкновении двух автобусов погибли не менее 17 человек

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3 февраля 2021, 18:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Фото: pixabay.com

По меньшей мере 17 человек погибли на севере Ганы в ДТП с участием двух автобусов.

По данным спасательных служба Ганы, произошло лобовое столкновение на шоссе Кумаси - Тамале недалеко от города Буйпе. Сообщается, что на месте погибли 16 человек, еще один скончался в госпитале.

Кроме этого, ранения получили 90 пассажиров, почти половина из них госпитализированы. Полиция проводит расследование обстоятельств происшествия.

Ранее сообщалось, что в ДТП с автобусом в Самарской области погибли 10 человек.