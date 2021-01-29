В ДТП с автобусом в Самарской области погибли 10 человек
29 января 2021, 21:03[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
На трассе М-5 «Урал» на территории Самарской области столкнулись грузовой автомобиль DAF, микроавтобус Citroen и автомобиль Chevrolet Niva.
В региональном управлении СК России сообщили, что в ДТП погибли 10 человек, ещё 14 пострадали. По данным следкома, несовершеннолетних среди жертв ДТП нет.
«В автобусе был один маленький ребенок, он жив. Автобус рейсовый, ехал в Сызрань», - уточнили в следственном ведомстве.
По информации следователей, причиной ДТП мог стать маневр автобуса, который пошел на обгон. В настоящее время психологи МЧС оказывают помощь пострадавшим и семьям погибших. В прокуратуре Самарской области сообщили, что по факту происшествия организована проверка.
Ранее сообщалось, что три человека пострадали в ДТП со скорой помощью и автокраном в Самаре.
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