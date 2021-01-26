Три человека пострадали в ДТП со скорой помощью и автокраном в Самаре
26 января 2021, 13:09[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
В Самаре во вторник, 26 января, столкнулись автомобиль скорой помощи и автокран. Согласно последней информации пресс-службы ГУМВД по региону, в результате случившегося пострадали три человека.
Авария случилась в Куйбышевском районе Самары. Установлено, что скорая помощь следовала на вызов с включенными световыми и звуковыми сигналами. При выезде на перекресток на запрещающий сигнал светофора машина медиков столкнулась с автокраном "Камаз".
Травмы получили три человека, которые находились в машине "скорой" – врач, фельдшер и водитель.
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