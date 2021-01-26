ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Аргументы Недели Происшествия 13+

Три человека пострадали в ДТП со скорой помощью и автокраном в Самаре

, 13:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Три человека пострадали в ДТП со скорой помощью и автокраном в Самаре
машина скорой помощи, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В Самаре во вторник, 26 января, столкнулись автомобиль скорой помощи и автокран. Согласно последней информации пресс-службы ГУМВД по региону, в результате случившегося пострадали три человека.

Авария случилась в Куйбышевском районе Самары. Установлено, что скорая помощь следовала на вызов с включенными световыми и звуковыми сигналами. При выезде на перекресток на запрещающий сигнал светофора машина медиков столкнулась с автокраном "Камаз".

Травмы получили три человека, которые находились в машине "скорой" – врач, фельдшер и водитель.

ЕТ

Общество

Мишустин заявил, что третья российская вакцина от COVID-19 поступит в оборот в ближайший месяц

Мишустин заявил, что третья российская вакцина от COVID-19 поступит в оборот в ближайший месяц

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин днем во вторник, 26 января, заявил, что третья российская вакцина от коронавируса нового типа должна поступить в гражданский оборот уже в ближайший месяц.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью