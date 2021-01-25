В Москве пятилетний ребенок пострадал в результате ДТП с трамваем
25 января 2021, 22:28[ «Аргументы Недели» ]Источник: Telegram
В понедельник, 25 января, пятилетний ребенок пострадал в результате дорожно-транспортного происшествия с участием трамвая в Москве. Согласно последним данным, несовершеннолетнего госпитализировали.
Авария случилась около 19.00 в районе дома №3 по проезду Дежнева. По предварительным данным, мальчик отбежал от родителей и оказался перед приближающимся трамваем №17. После ДТП ребенок был доставлен в медицинское учреждение, где сейчас ему оказывается необходимая помощь.
Известно, что движение трамваев маршрута №17 после случившегося временно задерживалось, но к настоящему моменту оно уже введено в график.
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