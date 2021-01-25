Четыре человека погибли в ДТП под Саратовом

25 января 2021, 20:43[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
В понедельник, 25 января, на трассе в Саратовской области столкнулись два легковых автомобиля. Согласно последней информации сотрудников ГИБДД, в результате случившегося погибли четыре человека.
Авария произошла около 19.00 по местному времени (18.00 по Москве) на автодороге Энгельс – Ершов – Озинки неподалеку от села Титоренко. Установлено, что случилось лобовое столкновение легковых Daewoo Nexia и Opel.
В результате дорожно-транспортного происшествия на месте скончались водитель и пассажир Opel, а также водитель и пассажир Daewoo. На месте в настоящий момент работают сотрудники ГИБДД, которые устанавливают точные обстоятельства и причины аварии.
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