В Москве четыре человека пострадали в жестком ДТП на Варшавском шоссе

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24 января 2021, 15:03 [ «Аргументы Недели» ]

фото с места происшествия, @DtOperativno/Telegram

В воскресенье, 24 января, на Варшавском шоссе в Москве столкнулись два легковых автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

«На Варшавском шоссе в районе деревни Сахарово столкнулись две машины и автомобиль каршеринга. По предварительной информации, пострадали 4 человека, двое из них в крайне тяжелом состоянии», - пояснили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что 23 января на 126-м километре автодороги Р-256 «Чуйский тракт» в Новосибирской области случилось дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей, в результате которого погибли три человека, а еще двое получили травмы.