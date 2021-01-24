В Москве четыре человека пострадали в жестком ДТП на Варшавском шоссе
24 января 2021, 15:03[ «Аргументы Недели» ]
В воскресенье, 24 января, на Варшавском шоссе в Москве столкнулись два легковых автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.
«На Варшавском шоссе в районе деревни Сахарово столкнулись две машины и автомобиль каршеринга. По предварительной информации, пострадали 4 человека, двое из них в крайне тяжелом состоянии», - пояснили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что 23 января на 126-м километре автодороги Р-256 «Чуйский тракт» в Новосибирской области случилось дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей, в результате которого погибли три человека, а еще двое получили травмы.
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