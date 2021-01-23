В результате лобового столкновении двух машин под Новосибирском погибли три человека
23 января 2021, 16:02[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
В субботу, 23 января, Новосибирской области случилось дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей, в результате которого погибли три человека, а еще двое получили травмы.
Начальник отделения пропаганды УГИБДД по региону Сергей Страдымов отметил, что авария произошла на 126-м километре автодороги Р-256 "Чуйский тракт". Установлено, что 31-летняя женщина, находившаяся за рулем автомобиля Hyundai IX35, при обгоне грузовика не успела завершить маневр и допустила столкновение с автомобилем Toyota Land Cruiser Prado на встречной полосе.
На месте погибли женщина-водитель и ее 32-летняя пассажирка. Позже в больнице от полученных травм скончался 40-летний пассажир Toyota. Травмы получили пассажир Hyundai и водитель внедорожника.
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