Машина полиции и скорая помощь столкнулись в Саратове, погиб один человек
23 января 2021, 14:42[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
В субботу, 23 января, в центре Саратова столкнулись служебный автомобиль полиции и карета скорой помощи. В результате случившегося скончался пациент из "скорой", кроме того, пострадала фельдшер.
Авария случилась на пересечении улиц Кутякова и Астраханской. В результате ДТП машина скорой помощи опрокинулась. Согласно предварительным данным, машина полиции за рулем которой находился участковый уполномоченный, двигалась на разрешающий сигнал светофора, а "скорая" проезжала перекресток с проблесковыми маячками, но без звукового сигнала.
В отношении сотрудника полиции по факту случившегося назначена служебная проверка.
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