Машина полиции и скорая помощь столкнулись в Саратове, погиб один человек

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23 января 2021, 14:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

скорая помощь, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В субботу, 23 января, в центре Саратова столкнулись служебный автомобиль полиции и карета скорой помощи. В результате случившегося скончался пациент из "скорой", кроме того, пострадала фельдшер.

Авария случилась на пересечении улиц Кутякова и Астраханской. В результате ДТП машина скорой помощи опрокинулась. Согласно предварительным данным, машина полиции за рулем которой находился участковый уполномоченный, двигалась на разрешающий сигнал светофора, а "скорая" проезжала перекресток с проблесковыми маячками, но без звукового сигнала.

В отношении сотрудника полиции по факту случившегося назначена служебная проверка.