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Российский контрактник погиб в результате ДТП в Армении

, 13:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Российский контрактник погиб в результате ДТП в Армении
дорога в горах, pixabay.com

В результате ДТП, случившегося в ночь на субботу на объездной дороге в Гюмри, погиб военнослужащий по контракту российской военной базы в Армении. Об этом заявили в пресс-службе Южного военного округа.

Уточняется, что в настоящий момент командование Гюмрийского гарнизона совместно с правоохранительными органами Армении проводит проверку по факту аварии с участием военного.

Установлено, что контрактник, который находился в отпуске, во время поездки на личном автомобиле не справился с управлением и допустил столкновение с грузовым прицепом, припаркованным в неположенном месте на обочине. В результате ДТП машина загорелась, вследствие чего военнослужащий скончался на месте.

ЕТ

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