Российский контрактник погиб в результате ДТП в Армении
23 января 2021, 13:07[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
В результате ДТП, случившегося в ночь на субботу на объездной дороге в Гюмри, погиб военнослужащий по контракту российской военной базы в Армении. Об этом заявили в пресс-службе Южного военного округа.
Уточняется, что в настоящий момент командование Гюмрийского гарнизона совместно с правоохранительными органами Армении проводит проверку по факту аварии с участием военного.
Установлено, что контрактник, который находился в отпуске, во время поездки на личном автомобиле не справился с управлением и допустил столкновение с грузовым прицепом, припаркованным в неположенном месте на обочине. В результате ДТП машина загорелась, вследствие чего военнослужащий скончался на месте.
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