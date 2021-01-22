Семья с детьми погибла в ДТП на трассе М5 Самара - Уфа - Челябинск в Башкирии

Аргументы Недели → Происшествия 13+

22 января 2021, 07:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: UFA1.RU

фото с сайта МЧС

В Башкирии серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло утром в пятницу, 22 января, на 1483 километре трассы М5 Самара-Уфа-Челябинск, в результате которого погибли четыре человека.

По данным республиканского управления ГИБДД, на трассе лоб в лоб столкнулись легковой автомобиль Volkswagen Polo, двигавшийся в направлении Челябинска, и грузовая фура Mercedes. Легковушка попала прямо под фуру.

В автокатастрофе погибли четыре человека из легковой машины - женщина, предположительно находившаяся за рулем, мужчина и двое маленьких детей - мальчик и девочка. По данным источника, им от 4 до 8 лет.

На месте аварии работают сотрудники полиции, спасатели.