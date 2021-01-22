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Семья с детьми погибла в ДТП на трассе М5 Самара - Уфа - Челябинск в Башкирии

, 07:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: UFA1.RU

Семья с детьми погибла в ДТП на трассе М5 Самара - Уфа - Челябинск в Башкирии
фото с сайта МЧС

В Башкирии серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло утром в пятницу, 22 января, на 1483 километре трассы М5 Самара-Уфа-Челябинск, в результате которого погибли четыре человека.

По данным республиканского управления ГИБДД, на трассе лоб в лоб столкнулись легковой автомобиль Volkswagen Polo, двигавшийся в направлении Челябинска, и грузовая фура Mercedes.  Легковушка попала прямо под фуру. 

В автокатастрофе погибли четыре человека из легковой машины - женщина, предположительно находившаяся за рулем, мужчина и двое маленьких детей - мальчик и девочка. По данным источника, им от 4 до 8 лет.

На месте аварии работают сотрудники полиции, спасатели. 

ИЧ

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