В Китае запретили транслировать BBC World News

Власти КНР приняли решение о запрете трансляций BBC World News.
В январе компания показала фильм о пандемии COVID-19, в котором, по мнению китайских властей, было много неправды.
Государственное управление радио и телевидения Китая провело расследование, по итогам которого запретило его вещание на территории страны.
По мнению регулятора, телеканал нарушил правила вещания зарубежных спутниковых каналов. Новости, которые демонстрировались на канале, не были «правдивыми и честными», наносили ущерб национальным интересам КНР и подрывали национальное единство Китая. Власти Поднебесной потребовали от корпорации ВВС извинений.
Ранее сообщалось, что Си Цзиньпин надеется на улучшение двусторонних отношений с США.
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