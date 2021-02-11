Си Цзиньпин надеется на улучшение двусторонних отношений с США

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11 февраля 2021, 08:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Си Цзиньпин. Фото: сайт Кремля

Председатель КНР Си Цзиньпин выразил надежду на то, что Вашингтон будет содействовать улучшению двусторонних отношений.

Об этом китайский лидер заявил в ходе телефонного разговора с президентом США Джо Байденом.

Он подчеркнул, что в настоящее время китайско-американские отношения проходят трудный рубеж, а «надежда на стабильное развитие двусторонних отношений является общей для народов двух стран и всего мирового сообщества».

Си Цзиньпин надеется, что Штаты направят свои возможности направлена на развитие и улучшение двусторонних отношений.

Ранее сообщалось, что США с Китаем могут столкнуться в войне из-за Тайваньского вопроса.