Си Цзиньпин надеется на улучшение двусторонних отношений с США
11 февраля 2021, 08:00[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Председатель КНР Си Цзиньпин выразил надежду на то, что Вашингтон будет содействовать улучшению двусторонних отношений.
Об этом китайский лидер заявил в ходе телефонного разговора с президентом США Джо Байденом.
Он подчеркнул, что в настоящее время китайско-американские отношения проходят трудный рубеж, а «надежда на стабильное развитие двусторонних отношений является общей для народов двух стран и всего мирового сообщества».
Си Цзиньпин надеется, что Штаты направят свои возможности направлена на развитие и улучшение двусторонних отношений.
Ранее сообщалось, что США с Китаем могут столкнуться в войне из-за Тайваньского вопроса.
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