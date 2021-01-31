США с Китаем могут столкнуться в войне из-за Тайваньского вопроса

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31 января 2021, 12:03 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: cоцсети

2021 год тоже обещает быть не простым, как в плане коронавируса, так и в политических дрязгах. Тайваньский вопрос не решён до сих пор. По мнению правительства Си Цзиньпина, независимая и демократическая республика Тайвань (или Китайская республика) является непосредственной частью КНР. Большая часть мирового сообщества поддерживает островитян. Си Цзиньпину и так удалось задавить демократию в Гонконге. Теперь же он планирует это сделать и в Тайвани, где издавна существует свобода воля и мышления. Именно поэтому от КНР сейчас отворачиваются многие страны. Но тем не менее, на КПК это никак не влияет. Они всё так же продолжают свои агрессивные действия. Буквально недавно представитель минобороны Китая Цянь чётко сказал, что Тайвань является исконной территорией КНР, и таковой останется всегда.

В США такую политику осуждают. Байден, в отличии от Трампа, ещё ранее чётко дал понять, что церемониться с диктаторским государствами не станет. Тайвань остаётся союзником для Америки и для многих свободных демократических стран мира. Поэтому при необходимости, эти державы заступятся за островитян. КНР же везде и всюду сеет страх, и на этом очень чётко воздействует на население. Страх и сильное давление – вот два неотъемлемых фактора правления Си Цзиньпина. Его панкитайские настроения уже достаточно взволновали мировую общественность. И посему, стоит сказать, что грядущий конфликт с США может быть неизбежен, если КПК не прекратит оказывать давление на жителей Тайваня, которые, как огня, страшатся порабощения.

КНР активно проводит военные учения недалеко от острова. По мнению представителей Си Цзиньпина, это ответ на так называемую агрессию со стороны американцев. Китайские самолёты даже предпочли «потренироваться» на авианосце США. Они отрабатывали многие приёмы, включая выпуски ракет. Но для самих американцев они были совсем не опасны, так как находились на значительном расстоянии.