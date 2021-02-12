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Александр Лукашенко объявил войну смартфонам. Он уверен, что «умные люди» пользуются только кнопочными телефонами

, 20:51

Александр Лукашенко объявил войну смартфонам. Он уверен, что «умные люди» пользуются только кнопочными телефонами
Фото: кадр из видео

Президент Белоруссии объявил войну смартфонам. Он считает, что кругом враги и они постоянно следят за каждым шагом человека через новомодные девайсы, а потому нужно отказаться от новинок техники.

"Я не говорю о двенадцатых смартфонах и айфонах, ради бога, звоните. Хотите, чтобы каждую минуту американцы вас отслеживали, где вы находитесь и что вы там паритесь по этим айфонам. Покупайте, если вы не слышите, что я вам говорю", - заявил Лукашенко на Всебелорусском народном собрании.

По его словам, "умные люди" уже давно ищут кнопочные телефоны.

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Публикация от Радио Свобода (@radiosvoboda)

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